Турция задержала российское судно с краденым украинским зерном

Задержано российское судно с краденым зерном из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Турецкие таможенники задержали российское грузовое судно с зерном, вывезенным из оккупированного Бердянска.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в YouТube-канале "Украина 24".

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"У нас (с Турцией. – Ред.) полное сотрудничество. Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", – заявил дипломат.

По его словам, в понедельник состоится следственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна.

"Наш запрос передан, запрос Генеральной прокуратуры, и мы надеемся на то, что судно арестуют, имущество также конфискуют и привлекут к ответственности всех, кто причастен к этой сделке", – рассказал Боднар.

Посол отметил, что с задержанным судном особая ситуация:

"Оно впервые пыталось использовать оккупированный порт Бердянска и по документам из этого порта зайти в турецкий порт. Конечно, это нелегально. Это большая наглость и попытка пробить коридор из оккупированных портов".

Ранее СМИ сообщали, что в турецкий порт следует российское сухогруз с украденным зерном. Украина направила запрос на арест судна и изъятие образцов этого зерна.

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Оккупанты воруют украинское зерно

30 июня глава назначенной оккупантами "администрации" Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что торговое судно с 7 тыс. тонн зерна покинуло порт Бердянска. Он сказал, что судно идет в "дружественные страны", не уточнив, в какие именно.

Украина и Запад обвиняют Россию в воровстве украинского зерна и блокировании украинских портов, что грозит срывом продовольственных поставок в мире.

На сегодня 22 млн тонн украинского зерна невозможно вывезти из-за блокирования черноморских портов Россией.

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Читайте в нашем материале о том, как и куда Россия вывозит ворованную в Украине пшеницу. Также мы писали, как россияне продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях.