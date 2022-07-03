Туреччина затримала російське судно з краденим українським зерном

Затримано російське судно з краденим зерном з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Турецькі митники затримали російське вантажне судно з зерном, яке було вивезене з окупованого Бердянська.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар у YouТube-каналі "Україна 24".

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"У нас (з Туреччиною. – Ред.) повна співпраця. Наразі судно стоїть біля входу до порту, воно затримане митними органами Туреччини", – заявив дипломат.

За його словами, у понеділок відбудеться слідча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна.

"Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури, і ми сподіваємося на те, що судно арештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх, хто причетний до цієї оборудки", – розповів Боднар.

Посол зазначив, що з затриманим судном особлива ситуація:

"Воно вперше намагалось використати окупований порт Бердянська і з документами з цього порту зайти до турецького порту. Звичайно, це нелегально. Це велике нахабство і спроба пробити коридор з окупованих портів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в турецький порт прямує російське суховантажне судно з вкраденим зерном. Україна передала запит на арешт судна та вилучення зразків цього зерна.

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Окупанти крадуть українське зерно

30 червня голова призначеної окупантами "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький заявив, що торгове судно з 7 тис. тонн зерна вийшло з порту Бердянська. Він сказав, що судно йде до "дружніх країн", не уточнивши, до яких саме.

Україна та Захід звинувачують Росію у крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що загрожує зривом постачання продовольства у світі.

На сьогодні 22 млн тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією.

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Читайте у нашому матеріалі про те, як і куди Росія вивозить викрадену в Україні пшеницю. Також ми писали, як росіяни продовжують мародерствувати на тимчасово окупованих територіях.