Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", – сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину, после чего полеты были приостановлены.

Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии

За сутки в Украине Россия понесла больше потерь, нежели за восемь лет войны в Сирии.

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"Несмотря на превосходство в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла РФ больше потерь, чем Россия понесла за восемь лет боев в Сирии", – пишет издание.

Отмечается, что украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке.

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