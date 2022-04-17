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Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 02:59
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Украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке
РФ несет огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ несет огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки в Украине Россия понесла больше потерь, нежели за восемь лет войны в Сирии.

Об этом сообщает The Economist.

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"Несмотря на превосходство в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла РФ больше потерь, чем Россия понесла за восемь лет боев в Сирии", – пишет издание.

Отмечается, что украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке.

Потери РФ достигли размеров армий других стран – Генштаб

Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Вторая армия мира – первая по потерям", – написали в Генштабе.

Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.

ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.

Кроме того, российская армия потеряла 147 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!

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