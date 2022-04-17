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Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 02:59
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Українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході
РФ зазнає величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ зазнає величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу в Україні Росія зазнала більше втрат, ніж за вісім років війни у Сирії.

Про це повідомляє The Economist.

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"Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії", – пише видання.

Зазначається, що українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході.

Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн – Генштаб

Російська армія в Україні втратила більше живої сили та техніки, ніж армії інших країн світу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Друга армія світу – перша у світі за втратами", – написали у Генштабі.

Як стало відомо, армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.

ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.

Крім того, російська армія втратила 147 літаків. Це більше, ніж у озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 16 квітня
1
Особовий склад 20100
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 145
Гелікоптери
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артилерія 371
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 125
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1458
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!

Україна 24

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