Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії

Українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході

РФ зазнає величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу в Україні Росія зазнала більше втрат, ніж за вісім років війни у Сирії.

Про це повідомляє The Economist.

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"Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії", – пише видання.

Зазначається, що українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході.

Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн – Генштаб

Російська армія в Україні втратила більше живої сили та техніки, ніж армії інших країн світу. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Друга армія світу – перша у світі за втратами", – написали у Генштабі.

Як стало відомо, армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.

ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.

Крім того, російська армія втратила 147 літаків. Це більше, ніж у озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.

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