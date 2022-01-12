У Байдена закончилось терпение: Кремлю подготовили разрушительные санкции

Путина и Лаврова ждут персональные санкции / Коллаж "Сегодня"

На фоне отсутствия прорывов на переговорах НАТО с Россией в Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против Москвы в случае ее нападения на Украину. Он носит название "Защита суверенитета Украины".

Соответствующее сообщение было размещено на сайте Сената.

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Кто под санкционным ударом

"Поскольку Кремль продолжает неоправданно наращивать военную мощь вдоль границы с Украиной, предложение сенатских демократов по сдерживанию военной эскалации посылает четкий сигнал о том, что США готовы наложить разрушительные санкции на Путина и российскую экономику, если он пойдет по пути повторного вторжения в Украину", – сказано в сообщении.

Законопроект предусматривает:

санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шоягу, начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы;

санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ РФ, Российского фонда прямых инвестиций, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, ФК Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка;

санкции в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT);

запрет операции с первичным и вторичным суверенным долгом России;

санкции в отношении секторов и отраслей, включая добычу и производство нефти и газа; добычу и производство угля; добычу и переработку полезных ископаемых;

санкции против газопровода "Северный поток — 2".

Поддержка

Для Украины этот законопроект предусматривает значительную поддержку.

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Предлагается:

поручить Минобороны США разработать стратегию по укреплению обороноспособности Украины и расширению предоставления Украине помощи в области безопасности, включая удовлетворение наиболее важных потребностей Украины и координацию с союзниками в оказании немедленной помощи Украине.

ускорить закупку и доставку оборонных изделий и услуг для Украины, в том числе за счет использования арендных полномочий и специального фонда оборонных закупок.

санкционировать дополнительную чрезвычайную помощь Украине в размере 500 млн долларов США и санкционировать международную военную и образовательную подготовку для Украины на сумму 3 млн долларов США.

По данным агентства Bloomberg, администрация Джозефа Байдена поддерживает предложенный сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России.

Ситуация

12 января во время переговоров представителей России с НАТО в Брюсселе, Москва устами замглавы МИД РФ Александра Грушко сообщила, что никакого отвода войск от украинской границы не будет, пока Запад не заставит Киев выполнять Минские соглашения.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжает фиксировать увеличение присутствия российской армии вблизи границ Украины и это как раз угрожает общеевропейской безопасности.

Россия не взяла на себя обязательства по отводу войска от границ Украины, одновременно не отказавшись от возможности дальнейшей эскалации ситуации. Об этом сообщила на брифинге заместитель госсекретаря США Венди Шерман после встречи в Брюсселе.