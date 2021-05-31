У девушки Протасевича случаются панические атаки. Как себя чувствует Сапега?

Девушке грозит до 15 лет лишения свободы, но она не падает духом – адвокат сообщил, что Сапега выглядит бодрой и здоровой

У девушки основателя NEXTA Романа Протасевича Софьи Сапеги, которую задержали при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, в СИЗО случаются панические атаки, но она с ними справляется.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович, передает "Интерфакс-Запад".

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", – рассказал адвокат.

Адвокату удалось посетить подзащитную 28 мая, по его словам девушка выглядела бодрой и здоровой.

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Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того как власти Беларуси с помощью истребителя заставили сесть самолет, на котором они летели в Вильнюс из Афин..

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния", ей грозит до 15 лет тюрьмы. Девушке уже избрали меру пресечения – содержание под стражей на срок 2 месяца.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.