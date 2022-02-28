У Лаврова паника: не может попасть в Женеву из-за санкций против РФ

У Лаврова проблемы/Фото: коллаж: "Сегодня"

После того, как Европейский Союз принял решение о закрытии воздушного пространствадля самолетов из России в МИД РФ возникли трудности с прибытием на конференцию Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

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Подробности

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что делегация РФ должна прибыть в швейцарский город во вторник, 1 марта. Но поскольку страны Европы, расположенные вокруг нейтральной Швейцарии, закрыли небо для пролета российских самолетов, сделать это будет непросто.

"Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для попавших под санкции бортов. Какая чепуха", — сказала спикер МИД.

Закрытое небо

Закрытое небо над странами ЕС создало также проблемы возвращения российских туристов, которые в настоящее время находятся в европейских странах. В частности, в Венгрии, Болгарии, Австрии, Словении, Великобритании и португальской Мадейре. Для их возвращения домой ищут обходные пути через третьи страны – Турцию, Египет и ОАЭ.

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