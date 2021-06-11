У Меркель успокоили Путина. Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня

В немецком правительстве заявили, что нашей стране пока не стоит рассчитывать на вступление в Североатлантический альянс

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО в ближайшее время, к чему призывает украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге сообщила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что разговоры о присоединении Украины к Альянсу – не "болтовня"

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия в Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", – сказала она.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что нужно решать немедленно вопрос вступления страны в НАТО. Наша страна сейчас находится в опасности и ей нужна помощь. Зеленский убежден, что со временем Украина вступит в НАТО, но украинцы в это верят все меньше. По его словам, это большая проблема.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив с ним накануне саммита Альянса ситуацию с безопасностью в Украине.