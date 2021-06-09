Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО

Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс и в этом ничего смешного нет

Президент России Владимир Путин допускает, что Украина действительно может вступить в НАТО, и эта перспектива его пугает.

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Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ РФ.

Путин заявил, что "не разделяет позицию тех, кто посмеивается" над евроатлантическими устремлениями Украины. По его словам, на сегодняшний день нет никаких гарантий невступления Украины в НАТО, и в Кремле допускают, что украинские власти уже могли договориться об условиях вхождения страны в Альянс.

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"Мы не знаем, как строится разговор Киева и Вашингтона", – сказал российский президент.

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Поэтому Кремль это учитывает и из этой точки строить отношения с Западом и Киевом.

"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска [сейчас Днепр] до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" – сказал президент РФ.

По слова Путина, половина украинцев не поддерживает вступление в НАТО, потому что "не хочет быть пушечным мясом".

Напомним, что на этой неделе украинский президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее решить вопрос вступления Украины в НАТО, поскольку страна находится в опасности и ей нужна помощь.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ говорит, что в Альянсе нет консенсуса по вопросу получения Украиной Плана действий для членства в НАТО.

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О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете: