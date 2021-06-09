Українська
$ 27,18
33,11
  1. Мировые новости
  2. Россия

Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО

9 июня 2021 20:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс и в этом ничего смешного нет

Президент России Владимир Путин допускает, что Украина действительно может вступить в НАТО, и эта перспектива его пугает.

Реклама

Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ РФ.

Путин заявил, что "не разделяет позицию тех, кто посмеивается" над евроатлантическими устремлениями Украины. По его словам, на сегодняшний день нет никаких гарантий невступления Украины в НАТО, и в Кремле допускают, что украинские власти уже могли договориться об условиях вхождения страны в Альянс.

Читайте также: Есть все необходимые инструменты: Блинкен поддержал членство Украины в НАТО

"Мы не знаем, как строится разговор Киева и Вашингтона", – сказал российский президент.

Реклама

Поэтому Кремль это учитывает и из этой точки строить отношения с Западом и Киевом.

"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска [сейчас Днепр] до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" – сказал президент РФ.

В тренде
Борьба со слизью. Турция начала чистить Мраморное море (видео)
Турция начала чистить Мраморное море. Фото: REUTERS/UB

По слова Путина, половина украинцев не поддерживает вступление в НАТО, потому что "не хочет быть пушечным мясом".

Напомним, что на этой неделе украинский президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее решить вопрос вступления Украины в НАТО, поскольку страна находится в опасности и ей нужна помощь.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ говорит, что в Альянсе нет консенсуса по вопросу получения Украиной Плана действий для членства в НАТО.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)Россия
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставил
Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставилРоссия
РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у Зеленского
РФ закатила истерику из-за закона о коренных народах Украины: что ответили у ЗеленскогоВласть
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периодаВласть
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять