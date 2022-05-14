У Путина есть "ядерный план" по аннексии юга и востока Украины — американские аналитики

Путин угрожает ядерным оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав РФ. Тогда он, вероятно, заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, распространяется на эти недавно аннексированные территории.

Об этом пишет американский аналитический центр ISW.

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Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановит сдерживание РФ.

Американские аналитики считают, что российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей по обеспечению безопасности всех Донецкой и Луганской областей и вряд ли это сделают.

Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над украинской территорией, которую в настоящее время оккупирует Россия. Если Путин считает, что российские силы способны на дополнительные успехи, он, скорее всего, отложит аннексию в надежде захватить с ее помощью больше территории.

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В этом случае его плохое руководство и украинские контрнаступления могут привести российскую армию к коллапсу. Путин также может попытаться сдержать российские атаки, одновременно мобилизовав дополнительные силы.

Планы Кремля

Кремль, вероятно, планирует аннексировать большую часть украинской территории, в настоящее время оккупированной российскими войсками — части Херсонской и Запорожской областей на юге и районы Донецкой и Луганской областей на востоке, которые контролируют российские войска и их марионетки.

В условия оккупации входят: замена местных СМИ управляемыми Кремлем СМИ, установка российского интернета и сетей связи, насильственный перевод местной экономики на российский рубль, похищение, казнь и замена местных украинских чиновников российскими коллаборационистами, а также, вероятно, охота и устранение активистов и партизанов.

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