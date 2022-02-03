У Путина абсурдно отреагировали на переброску войск США к России

Дмитрий Песков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Восточную Европу, способствуют обострению напряженности на континенте.

Об этом он сказал телеканалу CNN.

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Песков также заявил, что "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе". Он добавил, что это развертывание дополнительного контингента войск является "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".

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