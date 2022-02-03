У Путина абсурдно отреагировали на переброску войск США к России

Дмитрий Песков (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Восточную Европу, способствуют обострению напряженности на континенте.
Об этом он сказал телеканалу CNN.
Песков также заявил, что "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе". Он добавил, что это развертывание дополнительного контингента войск является "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".
Что известно?
- Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. По словам американских чиновников, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за скопления войск России вблизи Украины.
- Развертывание будет включать примерно 2 тысячи американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.
- Также США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут востребованы силы реагирования НАТО.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разъяснил, для чего было одобрено такое решение.
- Напомним, СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- А по прогнозам ряда экспертов, эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах, то есть после того, как закончатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.