У резиденции британской королевы задержали мужчину с топором

Патрульные заметили подозрительного человека с "наступательным оружием" рядом с Букингемским дворцом вечером во вторник

В Лондоне (Великобритания) полиция арестовала мужчину с топором в руках на центральной улице Мэлл, соединяющей королевский Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.

Об этом со ссылкой на лондонскую полицию сообщает Reuters.

Полицейский патруль заметил подозрительного человека, разгуливавшего с топором, в районе Букингемского дворца около 18:30 вечера во вторник, 13 апреля.

Они сообщили о нем дежурившим рядом вооруженным офицерам и те задержали мужчину, в возрасте около 40 лет по подозрению в ношении наступательного оружия.

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Какой-либо информации о травмированных в результате инцидента не поступало.

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