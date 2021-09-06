Убийство украинца в Польше: поляки вышли на акцию протеста

В Польше правоохранители избили до смерти 25-летнего украинца. Коллаж: "Сегодня"

4 сентября под стенами полиции во Вроцлаве состоялась акция протеста под лозунгом "Остановим убийц из полиции". Протестующие требовали отставки главы местной полиции. Люди пришли на акцию с плакатами: "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".

Поляки вышли на акцию протеста после того, как 30 июля в полицейском отделении в результате избиений и пыток умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Об этом сообщает газета Wroclawska.

Протестующие требовали отставки главы местной полиции. Фото: MK

Участники протеста заявили также, что хотят иметь уверенность, что подобное "больше никогда не повторится во Вроцлаве", который они считают своим "домом". И добавили, что убийство украинского работника Никифоренко стало для польских правоохранительных органов чертой, которую нельзя было преступать.

Новую акцию запланировано на следующее воскресенье, 12 сентября.

Напомним, что Дмитрий Никифоренко, 25 лет, приехал в Польшу из города Немиров Винницкой области. Работал в Польше с 2017 года. По профессии был газовым техником, прошел службу в армии. Встречался с девушкой, с которой планировал жениться.

Люди пришли на акцию с плакатами: "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского". Фото: MK

Хронологию событий рассказали З дому до дому.

Как убивали Дмитрия Никифоренко

сначала водитель автобуса вызвал медиков, потому что Дмитрий, якобы, разговаривал сам с собой и бился головой в стекло;

медики, выяснив, что парень пьян, вызвали полицейских;

полицейские отвезли Дмитрия в вытрезвитель;

Дмитрий, по их словам, кусался и агрессивно себя вел. Его заковали в наручники, били, задували газом;

парень потерял сознание;

приехала скорая, медики пытались реанимировать украинца, но безуспешно.

Друзья описывают Дмитрия как спокойного, неконфликтного человека. Выпивал редко, если выпивал – становился скорее добрее, чем агрессивным.

На следующий день девушка Дмитрия начала волноваться и парня стали разыскивать;

Когда друзья украинца обратились в полицию, там им сказали, что о Дмитрии им ничего не известно.

В полиции о смерти парня начали говорить только тогда, когда родные обратились в украинское консульство, а консульство, в свою очередь, дало запрос на правоохранительные органы Республики Польша на соответствующем официальном уровне.

"Это очень важный момент, ведь полицейские к тому времени уже должны были знать о ЧП. Вполне вероятно, они надеялись, что Дмитрия особо никто не будет искать. Но в полиции родным не дали достоверной информации, а сказали, что Дмитрий был задержан в рамках какого-то дела и погиб", — сообщают украинцы в Польше.

Через несколько дней полицейские нашли двоюродную сестру Дмитрия и начали допрашивать ее, не злоупотреблял ли парень наркотиками.

У девушки сложилось впечатление, что от нее хотели услышать, что Дмитрий имел проблемы с наркотиками. Это выглядело определенно как давление со стороны полицейских с целью выгородить себя.

8 августа дело было передано в прокуратуру с пометкой "Превышение служебных полномочий";

14 августа тело Дмитрия привозят в Украину за счет работодателя. 15 августа Дмитрия похоронили на Виннице.

Друзья парня утверждают, что тело Дмитрия при погребении было не узнать.

2 сентября газета "Wyborcza" опубликовала собственное расследование. И только после этой публикации начальник полиции отстранил 4 полицейских от службы.

4 сентября украинское посольство направило польскому МИДу ноту с просьбой провести честное и беспристрастное расследование этого дела;

Напомним, что в результате ДТП погибло уже два человека. Масштабное ДТП с украинцами в Польше.

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