Ученые установили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19

Почти у половины участников исследования помимо головных болей и потери обоняния и вкуса, была зафиксирована острая энцефалопатия

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При заболевании COVID-19 неврологические осложнения, такие как головные боли и потеря обоняния и вкуса, чаще всего возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. При этом такие на первый взгляд незначительные симптомы увеличивают риск смерти в шесть раз.

Об этом свидетельствуют последние результаты исследовании Питсбургского университета, пишет издание SciTech Daily.

"Уже на очень раннем этапе пандемии стало очевидно, что у множества людей, которые были больны настолько, чтобы быть госпитализированными, также развиваются неврологические проблемы", – заявила ведущий исследователь, доктор Шерри Чоу.

Среди принявших участие в исследовании 3744 пациентов с COVID-19 у 82% наблюдались неврологические проблемы. Причем помимо головных болей и потери обоняния и вкуса, почти половины этих пациентов была зафиксирована острая энцефалопатия, которая в 17% случаев приводила к инсульту и в 6% – к коме.

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"Острая энцефалопатия – это, безусловно, самый распространенный симптом, который мы видим в клинике. Эти пациенты могут находиться в измененном состоянии или иметь нарушенное сознание, или они ведут себя неадекватно, также зафиксированы бредовые и возбужденные состояния", – рассказала Чоу.

Согласно результатам исследования, наличие хронических неврологических недугов, как то поражения мозга и заболеваниями нервной системы, а также хроническая мигрень, деменция, болезнь Альцгеймера и другие – крайне часто приводят к развитию неврологических осложнений при COVID-19, повышая в два раза его опасность.

Напомним, по данным ВОЗ, из-за пандемии коронавируса дети в Европейском регионе могут чаще страдать ожирением, поскольку из-за карантина дети не посещают школы, а поэтому потеряли доступ к сбалансированному школьному питанию и регулярной физической активности.