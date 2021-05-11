Українська
$ 27,76
33,49
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Пандемия коронавируса может негативно сказаться на детях – ВОЗ объяснила причину

11 мая, 18:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Самый высокий процент избыточного веса среди детей фиксировали на Кипре, в Греции, Италии и Испании

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

Из-за пандемии коронавируса дети в Европейском регионе могут чаще страдать ожирением.

Реклама

Об этом заявили в представительстве ВОЗ в Европе, передает EurekAlert.

Это связывают с тем, что из-за карантина, который власти стран вынуждены вводить из-за развивающей пандемии COVID-19, дети не посещают школы, поэтому они потеряли доступ к сбалансированному школьному питанию и регулярной физической активности.

"COVID-19 может потенциально усилить одну из наиболее тревожных тенденций в Европейском регионе – растущее ожирения среди детей", – сказал директор регионального представительства ВОЗ в Европе Ханс Клуге.

В тренде
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (фото, видео)
Обострение между Израилем и Палестиной. Коллаж "Сегодня"

Самый высокий процент избыточного среди детей фиксировали в таких странах:

  • Кипр;
  • Греция;
  • Италия;
  • Испания.
Реклама

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм, который может распространиться и в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
Больных COVID-19 в Индии атакует
Больных COVID-19 в Индии атакует "черный грибок": грозит ли смертоносная болезнь украинцамДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять