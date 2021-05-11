Пандемия коронавируса может негативно сказаться на детях – ВОЗ объяснила причину

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии
Из-за пандемии коронавируса дети в Европейском регионе могут чаще страдать ожирением.
Об этом заявили в представительстве ВОЗ в Европе, передает EurekAlert.
Это связывают с тем, что из-за карантина, который власти стран вынуждены вводить из-за развивающей пандемии COVID-19, дети не посещают школы, поэтому они потеряли доступ к сбалансированному школьному питанию и регулярной физической активности.
"COVID-19 может потенциально усилить одну из наиболее тревожных тенденций в Европейском регионе – растущее ожирения среди детей", – сказал директор регионального представительства ВОЗ в Европе Ханс Клуге.
Самый высокий процент избыточного среди детей фиксировали в таких странах:
- Кипр;
- Греция;
- Италия;
- Испания.
Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм, который может распространиться и в Украине.
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