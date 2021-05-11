Пандемія коронавірусу може негативно позначитися на дітях – ВООЗ пояснила причину

Як правильно використовувати гаджети, щоб допомогти дитині в розвитку
Через пандемію коронавірусу діти в Європейському регіоні можуть частіше страждати ожирінням.
Про це заявили в представництві ВООЗ в Європі, передає EurekAlert .
Це пов'язують з тим, що через карантин, який влада країн змушена вводити через розвиваючу пандемію COVID-19, діти не відвідують школи, тому вони втратили доступ до збалансованого шкільного харчування і регулярної фізичної активності.
"COVID-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні – зростаюче ожиріння серед дітей", – сказав директор регіонального представництва ВООЗ в Європі Ханс Клуге.
Найвищий відсоток надлишкової серед дітей фіксували в таких країнах:
- Кіпр;
- Греція;
- Італія;
- Іспанія.
Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус стверджував, що вже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом в світі може стабілізуватися.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам, який може поширитися і в Україні.
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