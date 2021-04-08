Угроза миру: глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на Донбассе

Визит в Украину состоится сегодня, 8 апреля

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Киев со срочным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Причиной поездки стала эскалация войны на Донбассе со стороны России.

"Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины", – сказано в сообщении.

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Напомним, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Что происходит на Донбассе и грозит ли нашей стране полномасштабное вторжение со стороны РФ – читайте в материале "Сегодня".