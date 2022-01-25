У Байдена готовят два тайных брифинга по Украине – СМИ

Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"
Администрация президента США Джо Байдена проведет два тайных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину. В нем примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов. Брифинг состоится сегодня, 25 января.
Об этом сообщает CNN.
Что известно?
Брифинги пройдут в связи с тем, что около 8500 американских военнослужащих привели в состояние повышенной боевой готовности для возможной переброски в страны Восточной Европы.
Сообщается, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. Кроме того, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов на следующей неделе.
Отмечается, что брифинги проходят, когда США предупреждают, что потенциальное вторжение России в Украину может быть неизбежным.
Эвакуация посольства США из Украины
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такое решение преждевременным. Кроме того, по его словам, решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Николенко призвал к спокойствию.
- Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили эвакуацию американских дипломатов. По мнению Михаила Подоляка, это может быть вызвано не ростом угрозы вторжения России, а внутриполитической ситуацией в США.
- Кроме того, США готовят восемь тысяч военных к отправке на помощь Украине. Решение еще не принято, но Минобороны США может перебросить армию в Европу.