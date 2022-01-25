У Байдена готують два таємні брифінги по Україні – ЗМІ

Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена проведе два таємні брифінги через загрозу вторгнення РФ в Україну. У ньому візьмуть участь помічники керівників Палати представників та Сенату, а також співробітники профільних комітетів. Брифінг відбудеться 25 січня.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо?

Брифінги пройдуть у зв'язку з тим, що близько 8500 американських військовослужбовців привели у стан підвищеної бойової готовності для можливого перекидання до країн Східної Європи.

Повідомляється, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і речник Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. Крім того, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів наступного тижня.

Зазначається, що брифінги відбуваються, коли США попереджають, що потенційне вторгнення Росії в Україну може бути неминучим.

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