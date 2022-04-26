Украина может законно атаковать РФ – британский министр

Гиппи о возможной атаке РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.

Об этом он сказал в эфире Times Radio, пишет The Guardian.

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"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – сказал Гиппи.

Министр подчеркнул, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

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Британия будет решать вопрос о помощи Украине без одобрения НАТО

Великобритания оставила за собой право помогать Украине самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", – сказал он.

Такое заявление он сделал во время очередного обращения к народу.

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