Украина расплачивается за непонимание Западом угрозы от Путина – Джонсон

Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина "расплачивается" за непонимание Западом угрозы, исходящей от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC.

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"Вторжение провалилось"

По словам Джонсона, вторжение России в Украину уже провалилось, потому что президент РФ недооценил "силу сопротивления в Украине".

При этом премьер-министр обвинил европейские страны, которые, как отметил Джонсон, "вернули отношение (к Путину – ред.) как к части общества" после его аннексии Крыма в 2014 году.

Борис Джонсон / Фото: Официальный сайт президента Украины

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Кроме этого, он сказал, что Западу необходимо сделать так, чтобы он "никогда больше не подвергался шантажу Путина" – особенно когда речь идет о российской нефти и газе.

Напомним, министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставляет Украине зенитные ракеты Starstreak.

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