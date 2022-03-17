Україна розплачується за нерозуміння Заходом загрози від Путіна – Джонсон

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна розплачується за нерозуміння Заходом погрози, що йде від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє ВВС.

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"Вторгнення провалилося"

За словами Джонсона, вторгнення Росії в Україну вже провалилося, тому що президент РФ недооцінив "силу спротиву в Україні".

Водночас прем'єр-міністр звинуватив європейські країни, які, як зазначив Джонсон, "повернули ставлення (до Путіна. – Ред.) як до частини суспільства" після незаконної анексії ним Криму в 2014 році.

Борис Джонсон / Фото: Офіційний сайт президента України

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Крім цього, він сказав, що Заходу необхідно зробити так, щоб "ніколи більше не піддаватися шантажу Путіна", особливо коли йдеться про російську нафту та газ.

Нагадаємо, міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія постачає Україні зенітні ракети Starstreak.

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