Украина способна вернуть захваченные оккупантами территории – источник в Пентагоне

В Пентагоне считают, что украинские силы способны вернуть захваченные территории. Фото: коллаж "Сегодня"
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинские силы сейчас борются за возвращение своей территории, которую за последние несколько дней оккупировали русские.
Об этом пишет издание CNN.
Чиновник привел примеры того, как украинцы боролись за возвращение Херсона, а также оттеснения российских войск с северо-востока Николаева.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США предупредил, что США не могут сказать, являются ли эти действия частью "большого оперативного плана" украинцев или нет.
По словам чиновника, украинская оборона "проворная".
Россия выпустила 1080 ракет по территории Украины – Пентагон
Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине 1080 ракет.
Американцы фиксируют, что наступление оккупантов остановилось по всем направлениям. Не видят движения:
- на северном и северо-западном направлении от Киева;
- на восточном, где захватчики находятся в 30 километрах от Киева.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил, что подобным образом не видят приближения российских подразделений к Харькову, несмотря на попытки прорыва. Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, но ожесточенное сопротивление украинцев препятствует взятию этих городов российскими войсками.
Американский чиновник отметил, что украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары россиян по аэродромам. К тому же системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты. Поэтому воздушное пространство над Украиной не является полностью контролируемым россиянами. По данным США, в России осталось боеспособными около 90% резервов боевых сил и средств, которые были сосредоточены на границах перед началом вторжения 24 февраля.
У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине
У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.
"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.