Украина способна вернуть захваченные оккупантами территории – источник в Пентагоне

В Пентагоне считают, что украинские силы способны вернуть захваченные территории. Фото: коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинские силы сейчас борются за возвращение своей территории, которую за последние несколько дней оккупировали русские.

Об этом пишет издание CNN.

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Чиновник привел примеры того, как украинцы боролись за возвращение Херсона, а также оттеснения российских войск с северо-востока Николаева.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США предупредил, что США не могут сказать, являются ли эти действия частью "большого оперативного плана" украинцев или нет.

По словам чиновника, украинская оборона "проворная".

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Россия выпустила 1080 ракет по территории Украины – Пентагон

Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине 1080 ракет.

Американцы фиксируют, что наступление оккупантов остановилось по всем направлениям. Не видят движения: