Україна здатна повернути захоплені окупантами території – джерело у Пентагоні

У Пентагоні вважають, що українські сили здатні повернути захоплені території. Фото: колаж "Сьогодні"
Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що українські сили зараз борються за повернення своєї території, яку за останні кілька днів окупували росіяни.
Про це пише видання CNN.
Чиновник навів приклади того, як українці виборювали повернення Херсона, а також відтискання російських військ з північного сходу Миколаєва.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США попередив, що США не можуть сказати, чи ці дії є частиною "великого оперативного плану" українців чи ні.
За словами чиновника, українська оборона "швидка".
Росія випустила 1080 ракет по території України – Пентагон
Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні 1080 ракет.
Американці фіксують також, що наступ окупантів зупинився на всіх напрямках. Не бачать руху:
- на північному та північно-західному напрямку від Києва;
- на східному, де окупанти перебувають за 30 кілометрів від Києва.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США зазначив, що також не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опір українців перешкоджає взяттю цих міст російськими військами.
Американський чиновник зазначив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації у боєздатному стані, незважаючи на посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж системи ППО продовжують збивати російські винищувачі та ракети. Тому повітряний простір над Україною не є повністю контрольований росіянами. За даними США, у Росії залишилося боєздатними близько 90% резервів бойових сил та засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.
У РФ закінчуються військові ресурси в Україні
У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.
"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів по "навчаннях", які отримали на іспиті "200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили", – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.