Украина требует немедленного освобождения Романа Протасевича

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Украина присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержаны белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - пишет Николенко в твиттере.

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В Минске задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Для того чтобы его арестовать, под предлогом угрозы минирования белорусские власти специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.