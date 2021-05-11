Обострение на Ближнем Востоке. Украинцам дали рекомендации из-за обстрела Израиля

В посольстве Украины в Израиле украинцам дали рекомендации на фоне обострения в секторе Газа – подробности

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

На фоне эскалации и массированных ракетно-минометных обстрелов южных территорий Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщению местных компетентных органов.

Об этом заявили в посольстве Украины в Израиле.

Также следует быть готовыми к возможным обстрелам в центральной части страны, в том числе в городе Иерусалим.

"В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местной власти", – сказано в сообщении.

В случае пребывания в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, во время включения сигнала воздушной тревоги гражданам рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

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Кроме того, украинцам рекомендуют отслеживать сайт командования внутреннего фронта армии обороны Израиля – https://www.oref.org.il/en.

Наконец, в случае попадания в чрезвычайные обстоятельства гражданам Украины необходимо обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского посольства в городе Рамалла по телефону: +972-59-969-95-61.

Напомним, что Ближний Восток оказался на грани новой войны. На фоне столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые продолжаются уже несколько дней, 10 мая между Израилем и Палестиной началось очередное обострение конфликта.

Кроме того, Украина призвала прекратить ракетные обстрелы Израиля.