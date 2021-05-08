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Бросали стулья, камни и бутылки. В Израиле на Храмовой горе вспыхнули беспорядки (фото, видео)

8 мая, 01:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чтобы успокоить демонстрантов, правоохранители применяли электрошокеры и шумовые гранаты, есть пострадавшие

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Израиле на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, в результате пострадали более 180 человек, по меньшей мере 80 из них – госпитализированы.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок, палестинцы бросали стулья, обувь, камни и бутылки, а чтобы их успокоить, правоохранители применяли электрошокеры, шумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями.

По данным полиции, по меньшей мере шесть офицеров были ранены, одного из них ударили камнем по голове, его состояние оценивается как тяжелое.

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"Мы не допустим беспорядков, насилия и попыток причинить вред сотрудникам полиции, воспользовавшись свободой вероисповедания и религии и превратив это в инцидент с применением насилия", – заявили в полиции.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Фото: REUTERS/Ammar Awad

Старый город Иерусалима является одной из главных точек конфликта между израильтянами и палестинцами, а сама Храмовая гора – это наиболее священное место в иудаизме и третье по святости для ислама.

По информации СМИ, столкновения произошли на фоне обострения напряженности из-за предстоящего выселения четырех палестинских семей в районе Шейх-Джарра в рамках длительной судебной тяжбы с израильтянами, пытающимися приобрести недвижимость в этом районе.

Недавно в Израиле во время празднования праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат произошла давка, погибли 44 человека.

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