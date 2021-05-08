Бросали стулья, камни и бутылки. В Израиле на Храмовой горе вспыхнули беспорядки (фото, видео)

Чтобы успокоить демонстрантов, правоохранители применяли электрошокеры и шумовые гранаты, есть пострадавшие

Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Израиле на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с израильской полицией, в результате пострадали более 180 человек, по меньшей мере 80 из них – госпитализированы.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Сотни верующих начали грубо нарушать общественный порядок, палестинцы бросали стулья, обувь, камни и бутылки, а чтобы их успокоить, правоохранители применяли электрошокеры, шумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями.

#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem.



This comes on last Friday of #Ramadan, #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09 — Global.TV (@GlobalTelevsion) May 7, 2021

По данным полиции, по меньшей мере шесть офицеров были ранены, одного из них ударили камнем по голове, его состояние оценивается как тяжелое.

For reasons still unclear, Israeli security forces have begun using sound grenades and tear gas inside the Al-Aqsa Mosque compound, wounding some.



It's hard to imagine a worse time for something like this, whatever the circumstances behind the incident. pic.twitter.com/egBS2kuACu — Aaron Boxerman (@aboxerman1) May 7, 2021

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"Мы не допустим беспорядков, насилия и попыток причинить вред сотрудникам полиции, воспользовавшись свободой вероисповедания и религии и превратив это в инцидент с применением насилия", – заявили в полиции.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Реклама Фото: REUTERS/Ammar Awad

Старый город Иерусалима является одной из главных точек конфликта между израильтянами и палестинцами, а сама Храмовая гора – это наиболее священное место в иудаизме и третье по святости для ислама.

По информации СМИ, столкновения произошли на фоне обострения напряженности из-за предстоящего выселения четырех палестинских семей в районе Шейх-Джарра в рамках длительной судебной тяжбы с израильтянами, пытающимися приобрести недвижимость в этом районе.

Недавно в Израиле во время празднования праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат произошла давка, погибли 44 человека.