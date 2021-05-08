Русский
$ 27,72
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Кидали стільці, камені і пляшки. В Ізраїлі на Храмовій горі спалахнули заворушення (фото, відео)

8 травня, 01:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щоб заспокоїти демонстрантів, правоохоронці застосовували електрошокери і шумові гранати, є постраждалі

В Ізраїлі на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, в результаті постраждали понад 180 осіб, щонайменше 80 з них – госпіталізовані.

Реклама

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок, палестинці кидали стільці, взуття, камені і пляшки, а щоб їх заспокоїти, правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати та пістолети з гумовими кулями.

За даними поліції, щонайменше шість офіцерів були поранені, одного з них вдарили каменем по голові, його стан оцінюється як важкий.

Реклама

"Ми не допустимо заворушень, насильства і спроб завдати шкоди співробітникам поліції, скориставшись свободою віросповідання і релігії і перетворивши це в інцидент із застосуванням насильства", – заявили в поліції.

Реклама

Старе місто Єрусалиму є однією з головних точок конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а сама Храмова гора – це найбільш священне місце в іудаїзмі і третє по святості для ісламу.

За інформацією ЗМІ, зіткнення відбулися на тлі загострення напруженості через майбутні виселення чотирьох палестинських сімей в районі Шейх-Джарра в рамках тривалої судової тяганини з ізраїльтянами, які намагаються придбати нерухомість в цьому районі.

Нещодавно в Ізраїлі під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули 44 людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікувати
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікуватиІнші країни
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти