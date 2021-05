Кидали стільці, камені і пляшки. В Ізраїлі на Храмовій горі спалахнули заворушення (фото, відео)

В Ізраїлі на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, в результаті постраждали понад 180 осіб, щонайменше 80 з них – госпіталізовані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок, палестинці кидали стільці, взуття, камені і пляшки, а щоб їх заспокоїти, правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати та пістолети з гумовими кулями.

#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem . This comes on last Friday of #Ramadan , #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09

За даними поліції, щонайменше шість офіцерів були поранені, одного з них вдарили каменем по голові, його стан оцінюється як важкий.

For reasons still unclear, Israeli security forces have begun using sound grenades and tear gas inside the Al-Aqsa Mosque compound, wounding some.



It & # 39; s hard to imagine a worse time for something like this, whatever the circumstances behind the incident. pic.twitter.com/egBS2kuACu