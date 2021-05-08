Кидали стільці, камені і пляшки. В Ізраїлі на Храмовій горі спалахнули заворушення (фото, відео)

Щоб заспокоїти демонстрантів, правоохоронці застосовували електрошокери і шумові гранати, є постраждалі

В Ізраїлі на Храмовій горі в Єрусалимі сталися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, в результаті постраждали понад 180 осіб, щонайменше 80 з них – госпіталізовані.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок, палестинці кидали стільці, взуття, камені і пляшки, а щоб їх заспокоїти, правоохоронці застосовували електрошокери, шумові гранати та пістолети з гумовими кулями.

#BREAKING : Ongoing Clashes between #Palestinians and Israel security near Temple Mount / Aqsa Mosque area in #Jerusalem .



This comes on last Friday of #Ramadan , #Israel security using sound grenades to disperse protests: pic.twitter.com/ZVaLMGku09 - Global.TV (@GlobalTelevsion) May 7, 2021

За даними поліції, щонайменше шість офіцерів були поранені, одного з них вдарили каменем по голові, його стан оцінюється як важкий.

For reasons still unclear, Israeli security forces have begun using sound grenades and tear gas inside the Al-Aqsa Mosque compound, wounding some.



It & # 39; s hard to imagine a worse time for something like this, whatever the circumstances behind the incident. pic.twitter.com/egBS2kuACu - Aaron Boxerman (@ aboxerman1) May 7, 2021

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"Ми не допустимо заворушень, насильства і спроб завдати шкоди співробітникам поліції, скориставшись свободою віросповідання і релігії і перетворивши це в інцидент із застосуванням насильства", – заявили в поліції.

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Старе місто Єрусалиму є однією з головних точок конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а сама Храмова гора – це найбільш священне місце в іудаїзмі і третє по святості для ісламу.

За інформацією ЗМІ, зіткнення відбулися на тлі загострення напруженості через майбутні виселення чотирьох палестинських сімей в районі Шейх-Джарра в рамках тривалої судової тяганини з ізраїльтянами, які намагаються придбати нерухомість в цьому районі.

Нещодавно в Ізраїлі під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули 44 людини.