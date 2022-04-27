Украину нужно обеспечить Украину тяжелым вооружением, чтобы противостоять РФ – глава Пентагона

Остин о вооружении для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил что, если США, а также их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она сможет долиться успеха в войне с РФ. Он отметил, что состоявшаяся встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии была направлена на то, чтобы убедиться, что страны могут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для успеха в сегодняшней борьбе.

Об этом Остин сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс-Украина.

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"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", – сказал Остин.

Он добавил, что в начале войны Украине требовалось "большое количество противотанковых и зенитных средств", но по мере изменений в обстановке меняются и потребности.

"Им понадобятся разные вещи, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности. Мы рассматриваем в этом ключе дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику и тому подобное", – заявил глава Пентагона.

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Украина начала перевод Вооруженных Сил на оружие НАТО

Вооруженные Силы Украины начали переход на оружие и стандарты НАТО. Страна перешла в новую фазу, о которой два месяца назад никто не задумывался.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, все началось с единичных шагов и решений. Так, президент Украины Владимир Зеленский убедил Джо Байдена о важности перехода страны на оружие НАТО.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал Кулеба.

По его словам, в Украину сначала уехали гаубицы, но "это только начало".

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"К нам поедет гораздо больше. Это исторический момент", – добавил Кулеба.

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