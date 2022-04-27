Україну потрібно забезпечити важким озброєнням, щоб протистояти РФ – голова Пентагону

Остін про озброєння для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що якщо США, а також їхні союзники забезпечать Україну важкими озброєннями, вона зможе досягти успіху у війні з РФ. Він зазначив, що зустріч, яка відбулась серед міністрів оборони країн НАТО на базі Рамштайн у Німеччині була спрямована на те, щоб переконатися, що країни можуть надавати Україні те, що їй потрібно для успіху в сьогоднішній боротьбі.

Про це Остін сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає Інтерфакс-Україна.

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"Ми хочемо переконатися, що у міру розвитку боротьби в українців є те, що їм потрібно для успіху, і вони можуть досягти успіху. Вони в це вірять", - сказав Остін.

Він додав, що на початку війни Україні потрібна була "велика кількість протитанкових та зенітних засобів", але в міру змін в обстановці змінюються і потреби.

"Їм знадобляться різні речі, щоб мати можливість наростити бойовий потенціал. Ми розглядаємо в цьому ключі далекобійну артилерію, танки, бронетехніку тощо", - заявив голова Пентагону.

Україна почала переведення Збройних сил на зброю НАТО

Збройні сили України почали перехід на зброю та стандарти НАТО. Країна перейшла в нову фазу, про яку 2 місяці тому ніхто не замислювався.

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, все розпочалося з поодиноких кроків та рішень. Так, президент України Володимир Зеленський переконав Джо Байдена про важливість переходу країни на зброю НАТО.

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"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натовську зброю, на натовський стандарт. І це вже відбувається", – сказав Кулеба.

Він додав, що в Україну спочатку поїхали гаубиці, але "це лише початок".

"До нас поїде набагато більше. Це – історичний момент", – додав Кулеба.

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