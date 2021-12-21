Ультиматум РФ по НАТО. В Москве объяснили роль Украины

Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия не видит необходимости подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишут РИА Новости.
По его словам, в то же время Украина и другие страны в курсе всего происходящего, но проекты договоров им не передавались.
"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам – США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", – сказал он.
Конфликт интересов
- Президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом дал четко понять, что он добивается невхождения Украины в западные союзы.
- Во время этих же переговоров Вашингтон отметил, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
- 15 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.
- В России надеются, что США передадут Москве уже на будущей неделе свои конкретные соображения относительно проекта договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на восток.
- В США подтвердили, что получили проект договора о предоставлении России гарантий непродвижения на восток. Однако Белый дом намерен обсудить этот документ с европейскими партнерами. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 декабря.
- В Украине сложившаяся ситуация подтолкнула Верховную Раду разрешить допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.