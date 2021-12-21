Ультиматум РФ з НАТО. У Москві пояснили роль України

Москва не бачить необхідності на цьому етапі підключати Україну до переговорів із США та НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не бачить необхідності підключати Україну до переговорів із США та НАТО про гарантії безпеки. Про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, пишуть РІА Новини.

За його словами, в той же час Україна та інші країни в курсі всього, що відбувається, але проєкти договорів їм не передавалися.

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"Поки що наші проєкти договорів були передані лише двом суб'єктам – США та Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, природно, Україна в курсі, як і всі інші. На даному етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі", – сказав він.

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