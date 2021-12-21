Ультиматум РФ з НАТО. У Москві пояснили роль України

Москва не бачить необхідності на цьому етапі підключати Україну до переговорів із США та НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія не бачить необхідності підключати Україну до переговорів із США та НАТО про гарантії безпеки. Про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, пишуть РІА Новини.
За його словами, в той же час Україна та інші країни в курсі всього, що відбувається, але проєкти договорів їм не передавалися.
"Поки що наші проєкти договорів були передані лише двом суб'єктам – США та Північноатлантичному альянсу. Україні ми нічого не передавали, але, природно, Україна в курсі, як і всі інші. На даному етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі", – сказав він.
Конфлікт інтересів
- Президент Росії Володимир Путін під час відеопереговорів із президентом США Джозефом Байденом дав чітко зрозуміти, що він домагається невходження України в західні союзи.
- Під час цих переговорів Вашингтон зазначив, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
- 15 грудня Росія передала США проєкт договору щодо гарантій нерозширення НАТО на схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу – насамперед Україну, Молдову, Грузію.
- У Росії сподіваються, що США передадуть Москві вже наступного тижня свої конкретні міркування щодо проєкту договору щодо надання Росії гарантій нерозширення НАТО на схід.
- У США підтвердили, що отримали проєкт договору щодо надання Росії гарантій непросування на схід. Проте Білий дім має намір обговорити цей документ із європейськими партнерами. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі 17 грудня.
- В Україні ситуація підштовхнула Верховну Раду дозволити допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.