Уже началась регистрация. США возобновили лотереи для выдачи грин-карт

Регистрация на лотерею началась заранее/Коллаж: Сегодня

Администрация президента США Джо Байдена заявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которой выдают грин-карты. Сейчас идет регистрация на лотерею в 2023 году.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Детали возобновления лотереи

Известно, что Конгресс США разрешил выдавать 55 тысяч грин-карт в год иммигрантам со всего мира. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Отставание в обработке заявок

Власти Соединенных Штатов Америки признает серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа. Отныне право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Победа в лотерее

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", — отметил представитель Госдепартамента США.

Проблемы с получением виз в Польшу

В ноябре могут возникнуть проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства.

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"Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам – из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд", – считает руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин.

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