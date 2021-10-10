Вже почалася реєстрація. США відновили лотереї для видачі грін-карт

Реєстрація на лотерею почалася заздалегідь/Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про відновлення імміграційної лотереї, переможцям якої видають грін-карти. Зараз йде реєстрація на лотерею у 2023 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Деталі відновлення лотереї

Відомо, що Конгрес США дозволив видавати 55 тисяч грін-карт на рік іммігрантам з усього світу. Реєстрація починається заздалегідь, щоб встигнути обробити заявки.

Відставання в обробці заявок

Влада Сполучених Штатів Америки визнає серйозне відставання в обробці існуючих заяв, багато з яких були подані під час адміністрації Дональда Трампа. Відтепер право на отримання візи не переноситься на наступний рік, а весь процес має бути завершений за 12 місяців.

Перемога в лотереї

"Перемога в лотереї не гарантує, що ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога в лотереї просто означає, що людина має право брати участь в програмі отримання імміграційних віз", — зазначив представник Держдепартаменту США.

Проблеми з отриманням віз до Польщі

У листопаді можуть виникнути проблеми з видачею робочих віз до Польщі через затягування тендера з вибору візового центру для польського посольства.

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"Якщо хтось планує влаштовуватися на роботу в Польщу в найближчі місяці, то краще поспішити з оформленням робочих віз. Інакше є вірогідність не потрапити на заробітки з технічних причин – через проблеми з їх видачею. За нинішніх розкладів уже в листопаді нікуди буде нести документи для дозволу на в'їзд", — вважає керівник інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін.

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