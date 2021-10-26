Уже не канцлер: Меркель в Бундестаге отправили на галерку

Меркель растерялась во время заседания / Фото: Коллаж: Сегодня
Ангела Меркель впервые за 31 год занимает место на трибуне с другими членами Кабмина. Во время начала работы на новом заседании Бундестага она не сразу смогла определить, где ее место.
Видео, как она замешкалась, сразу попало в объективы камер.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель остаться на должности канцлера до формирования нового правительства.
"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", – говорится в заявлении пресс-службы федерального президента Германии.
Меркель уходит из политики
- Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
- Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
- Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на "нормандскую встречу". Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.
- 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
- В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".