Вже не канцлер: Меркель у Бундестазі відправили на гальорку

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Ангела Меркель уперше за 31 рік посідає місце на трибуні з іншими членами Кабміну. Під час початку роботи на новому засіданні Бундестагу вона не одразу змогла визначити, де її місце.

Відео, як вона забарилася, одразу потрапило до об'єктивів камер.

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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель залишитися на посаді канцлера до формування нового уряду.

"Це прохання надійшло відповідно до третього пункту 69-го параграфа основного закону з огляду на те, що сьогодні проводяться установчі збори Бундестагу 20-го скликання", – йдеться у заяві прес-служби федерального президента Німеччини.

Меркель йде з політики