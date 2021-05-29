Уже вступил в партию. Одесский сепаратист Вассерман собрался в Госдуму

Кремлевский пропагандист из Одессы будет баллотироваться в Госдуму РФ от партии "Справедливая Россия – За правду"

Анатолий Вассерман будет баллотироваться в Госдуму РФ. Источник: bloknot.ru

Кремлевский пропагандист, политконсультант и телеведущий, одессит Анатолий Вассерман, против которого в Украине возбуждено уголовное дело за сепаратизм, стал членом партии "Справедливая Россия – За правду". Он планирует баллотироваться в Госдуму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

"Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий", – сообщили в пресс-службе.

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Напомним, в сентябре 2015 Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в отношении гражданина Украины Анатолия Вассермана по факту распространения в течение 2015 года сепаратистских материалов.

В 2016 Анатолий Вассерман поучил российское гражданство.