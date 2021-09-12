Выступал за оккупацию Крыма. В аэропорту Праги по ордеру Украины задержан гражданин РФ

По центру - Александр Франчетти, задержанный. Фото: из открытых источников

В аэропорту Праги задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, передает РИА Новости.

Речь о российском активисте Александре Франчетти. Он был одним из участников событий в Крыму в 2014 году, когда полуостров оккупировала Российская Федерация.

Задержанному грозит немедленная депортация в Украину.

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Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

Также напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернуться на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым прокурором Крыма.