Виступав за окупацію Криму. В аеропорту Праги за ордером України затримано громадянина РФ

По центру - Олександр Франчетті, затриманий. Фото: з відкритих джерел

В аеропорту Праги затримали громадянина Росії на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Про це повідомив прессекретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик, передає РІА Новини.

Зазначається, що мова йде про російського активіста Олександра Франчетті. Він був одним з учасників подій в Криму у 2014 році, під час яких півострів окупувала Російська Федерація.

Чоловікові загрожує негайна депортація в Україну.

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Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

Також нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутися на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим "прокурором Криму".