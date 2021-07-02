В Афганистане войска США и НАТО покидают военную базу Баграм (фото)

Американские военные находились там 20 лет, за это время авиабаза Баграм превратилась в крупный военный объект

Фото: REUTERS/Omar Sobhani

В пятницу, 2 июля, США вывели американские войска из своей главной военной базы Баграм в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

Что будет с военными?

"Все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм", – сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности США на условиях анонимности.

Вывод войск символизирует конец военного вмешательства США в страну, ведь именно с этой авиабазы американские военные координировали афганскую миссию. Баграм передадут афганскому правительству.

В службе безопасности США заявили, что большая часть военного персонала США покинет Афганистан к 4 июля, а оставшиеся останутся для защиты посольства.

В то же время, еще один представитель министерства обороны США заявил, что высший командующий США в Афганистане генерал Остин Миллер "по-прежнему сохраняет все возможности и полномочия для защиты сил" размещенных в Кабуле.

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Соглашение с талибами

Соглашение с талибами о выводе американских войск было заключено при администрации президента Дональда Трампа. Стороны договорились, что в обмен на уход США талибы предотвратят любой международный терроризм с афганской территории.

Они также взяли на себя обязательство вступить в переговоры со своими афганскими соперниками. До сих пор стороны не достигли значительного прогресса.

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"Мы считаем этот вывод позитивным шагом. Афганцы могут приблизиться к стабильности и миру при полном выводе иностранных сил", - сказал представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Что происходит в стране?

11 сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды" напали на США. "Талибан" отказался выдать лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, за что был изгнан.

Американские и иностранные военные в то время прилетели в Баграм с миссией по установлению мира и безопасности в Афганистане. Базу с каждым годом улучшали. Она в превратилась в масштабный военный объект.

Американские военные 20 лет находились в США. Сейчас же идет вывод войск. Он должен закончится к 20-1 годовщине терактов 11 сентября. Но это привело к увеличению военной активности между боевиками и афганскими правительственными силами.

Повстанцы продвинулись вперед в нескольких местах, особенно на севере, где в течение многих лет после их изгнания их присутствие было минимальным. А официальные лица уже заявили, что боевые действия между правительственными силами и талибами в северо-восточной провинции Бадахшан усиливаются.

Фото: REUTERS/Josh Smith

Ранее мы сообщали, что миссия вооруженных сил Германии (Бундесвера) в Афганистане закончена. 29 июня последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию.