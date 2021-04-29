США и НАТО начали выводить военных из Афганистана

Войска миротворческой миссии "Решительная поддержка" начали покидать афганскую территорию спустя почти 10 лет после введения

Американские войска официально начали покидать Афганистан – как и приказал президент США Джо Байден, это случилось до 1 мая.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны США.

В настоящее время менее 100 американских военнослужащих уже покинули эту страну самолетами. Военную технику вывозят с прошлой недели.

Кроме того, афганскую территорию покидают подрядчики и госслужащие США.

Насколько известно, в Афганистане были дислоцированы около 2,5 тысяч американских военнослужащих. Как ожидается, из-за опасений насчет возможных атак боевиков "Талибана" Пентагон не станет раскрывать детали процесса выведения войск.

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Известно лишь, что это должно завершиться к 11 сентября.

В качестве "превентивной меры" в Аравийском море остается авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower, готовый в любой момент нанести массированный удар по позициям талибов, а в районе Персидского залива "несут дозор" бомбардировщики B-52.

Кроме того, представитель НАТО сообщил AFP о том, что страны Альянса тоже начали выводить своих миротворцев из Афганистана.

"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и этот вывод уже начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и преднамеренный процесс", – утверждает представитель НАТО.

Видео: Сегодня

Всего, помимо войск США, в Афганистане дислоцировали около 7 тысяч военнослужащих НАТО.