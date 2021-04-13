Доделывает за Трампом: Байден выведет войска США из Афганистана

Хотя политика двух президентов расходится по многим пунктам, Джо Байден решил продолжить курс своего предшественника на возвращение военных из-заграницы

Президент США Джо Байден решил продолжить политику своего предшественника Дональд Трампа касательно сокращения численности американских войск за границей и вернуть военных из Афганистана.

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Об этом сообщает CNN.

Согласно плану главы государства – войска будут возвращаться постепенно. Этот процесс должен начаться до 1 мая и завершиться к 20-ой годовщине терактов 9/11. Однако не исключено, что это случится и значительно раньше назначенной даты 11 сентября.

При этом США хотят сохранить потенциал в регионе для борьбы с терроризмом.

В то же время, Белый дом пригрозил "мощным ответом" в случае любых атак со стороны террористов "Талибана" во время вывода войск, а также выразил уверенность в том, что повторного подъема "Аль-Каиды" не случится.

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Стоит отметить, что по данным американской разведки, если войска США покинут Афганистан до достижения соглашения между талибами и Кабулом, за 2-3 года "Талибан" установит контроль над большей частью страны.

Ожидается, что официально Джо Байден объявит об этом 14 апреля.

Любопытно, что при этом Джо Байден ранее уже заморозил действие указа Трампа о выводе войск из Германии.

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