Українська
$ 27,93
33,28
  1. Мировые новости
  2. США

Доделывает за Трампом: Байден выведет войска США из Афганистана

13 апреля, 20:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Хотя политика двух президентов расходится по многим пунктам, Джо Байден решил продолжить курс своего предшественника на возвращение военных из-заграницы

Президент США Джо Байден решил продолжить политику своего предшественника Дональд Трампа касательно сокращения численности американских войск за границей и вернуть военных из Афганистана.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Согласно плану главы государства – войска будут возвращаться постепенно. Этот процесс должен начаться до 1 мая и завершиться к 20-ой годовщине терактов 9/11. Однако не исключено, что это случится и значительно раньше назначенной даты 11 сентября.

При этом США хотят сохранить потенциал в регионе для борьбы с терроризмом.

В то же время, Белый дом пригрозил "мощным ответом" в случае любых атак со стороны террористов "Талибана" во время вывода войск, а также выразил уверенность в том, что повторного подъема "Аль-Каиды" не случится.

В тренде
Путину нужна "маленькая победоносная война", чтобы отвлечь внимание СМИ от Навального
Реклама

Стоит отметить, что по данным американской разведки, если войска США покинут Афганистан до достижения соглашения между талибами и Кабулом, за 2-3 года "Талибан" установит контроль над большей частью страны.

Ожидается, что официально Джо Байден объявит об этом 14 апреля.

Любопытно, что при этом Джо Байден ранее уже заморозил действие указа Трампа о выводе войск из Германии.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан талибан вывод войск Джо Байден армия США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о
США там делать нечего: у Лаврова выступили с резким заявлением о "нормандском формате"Россия
США боятся спровоцировать новую эскалацию на Донбассе санкциями против РФ – СМИ
США боятся спровоцировать новую эскалацию на Донбассе санкциями против РФ – СМИСША
У Путина грубо ответили на предупреждение США по Донбассу
У Путина грубо ответили на предупреждение США по ДонбассуРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять