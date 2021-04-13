Доробляє за Трампом: Байден виведе війська США з Афганістану

Хоча політика двох президентів розходиться за багатьма пунктами, Джо Байден вирішив продовжити курс свого попередника на повернення військових з-за кордону

Президент США Джо Байден вирішив продовжити політику свого попередника Дональд Трампа щодо скорочення чисельності американських військ за кордоном і повернути військових з Афганістану.

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Про це повідомляє CNN.

Згідно з планом голови держави – війська повертатимуться поступово. Цей процес має розпочатися до 1 травня і завершитися до 20-х роковин теракту 9/11, тобто 11 вересня. Однак не виключено, що це станеться і значно раніше призначеної дати.

При цьому США хочуть зберегти потенціал в регіоні для боротьби з тероризмом.

Водночас Білий дім пригрозив "потужною відповіддю" у разі будь-яких атак з боку терористів "Талібану" під час виведення військ, а також висловив упевненість в тому, що повторного підйому "Аль-Каїди" не трапиться.

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Очікується, що офіційно Джо Байден оголосить про це 14 квітня.

Варто зазначити, що за даними американської розвідки, якщо війська США залишать Афганістан до досягнення угоди між талібами і Кабулом, за 2-3 роки "Талібан" встановить контроль над більшою частиною країни.

Цікаво, що при цьому Джо Байден раніше вже заморозив дію указу Трампа про виведення військ з Німеччини.

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