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Байден зупинив виведення американських військ з Німеччини

4 лютого, 10:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вивести військових з Німеччини хотів колишній президент США Трамп

Адміністрація нового президента Сполучених Штатів Джо Байдена призупинила виведення американських військ з Німеччини.

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Про це повідомив командувач військами США в Європі генерал Тод Уолтерс, повідомляє Politico.

За його словами, новий глава Пентагону Ллойд Остін "знаходиться в процесі проведення дуже і дуже ретельної перевірки" плану.

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При цьому він додав, що не знає, яке рішення адміністрація Байдена прийме щодо майбутньої чисельності військ в Європі.

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Нагадаємо, влітку минулого року на той момент президент США Дональд Трамп наказав Пентагону скоротити чисельність американських військовослужбовців, дислокованих в Німеччині.

Після цього з'явилися повідомлення, що Пентагон навмисно гальмує виведення американських військових із Німеччини.

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Німеччина США американські військові Джо Байден
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