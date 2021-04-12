В Армении нашли застреленной дочь генерала ФСБ России

На балконе жилого дома в Ереване (Армения) обнаружили тело 40-летней женщины с огнестрельной раной, которая, по информации местных СМИ, является дочерью генерала ФСБ России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Рядом с телом погибшей был найден наградной пистолет офицера ФСБ.

В то же время Следственный комитет Армении вечером в воскресенье, 11 апреля, сообщил, что в 17:05 в полицию поступило сообщение о происшествии от гражданина.

"Выехавшая на место следственно-оперативная группа на диване балкона дома на улице Давида Анахта обнаружила тело жительницы этой же квартиры 1981 г. р. с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки. Рядом с телом обнаружен наградной пистолет "Макаров" ее отца с семью патронами с одной стреляной гильзой и одна пуля", – говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело, назначены ряд экспертиз.

Напомним, под Москвой спецназ более 8 часов пытался задержать пенсионера, который забаррикадировался в своем имении в коттеджном поселке, отстреливался от полиции из автомата и забрасывал ее гранатами.

Мы также сообщали, что в ходе секретной операции украинские силовики помогли Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ России.