В Австрии увеличилось число смертей после вакцинации от COVID-19. Что говорят специалисты?

В Австрии за время кампании вакцинации число умерших после прививки от коронавируса увеличилось с 55 до 63.
По информации Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения, после вакцинации прививкой Pfizer умерли 57 человек.
Три смерти было зафиксировано после прививки Moderna и еще три – после AstraZeneca.
В то же время специалисты уверяют – связи смертей с использованными вакцинами не установлено. Осложнения со здоровьем без связи с вакциной могут происходить среди наиболее уязвимого пожилого населения.
Сейчас подробно изучается вопрос, есть ли связь случаев летального исхода с вакцинами.
Недавно мы писали, что в Гонконге после вакцинации от коронавируса умерли два человека, которые страдали хроническими заболеваниями.
Также женщина из Словакии умерла вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
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