В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: министр уволился в тот же день

Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку из-за аварии в одной из государственных больниц, которая привела к гибели шести пациентов.
Об этом сообщает Reuters.
Авария произошла ранее в этот же день в новом медкомлпексе города Аль-Салт, где лечили больных коронавирусом. Утром 13 марта стало известно о часовом отключении подачи кислорода в медучреждении, что привело к гибели шести человек в отделении интенсивной терапии.
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Неполадка затронула также реанимационное и родильное отделения, но здесь обошлось без смертельных случаев.
После случившегося в клинику хлынули разгневанные семьи погибших, но их встретили вооруженные военнослужащие. Беспорядков удалось избежать, но в медучреждение родственников не пустили.
Однако позже больницу посетил иорданский король Абдалла II.
Глава Минздрава заявил, что причину нехватки кислорода установить пока не удалось, но по этому поводу начато расследование. Также он возложил на себя моральную ответственность за произошедшее.
В ответ на это премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна попросил Обейдата сложить полномочия, что тот и сделал.
Стоит отметить, что сейчас Иордания переживает всплеск заболеваемости коронавирусом, а 11 марта в стране обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 – 8300. На этом фоне в ближневосточном королевстве усилили эпидемиологические меры и ввели полную изоляцию по пятницам.
Напомним, в декабре в Иордании обнаружили и британских штамм коронавируса.
А как обстоит ситуация с заболеваемостью в европейских странах, смотрите в видеосюжете:
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