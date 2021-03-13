В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: министр уволился в тот же день

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Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку из-за аварии в одной из государственных больниц, которая привела к гибели шести пациентов.

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла ранее в этот же день в новом медкомлпексе города Аль-Салт, где лечили больных коронавирусом. Утром 13 марта стало известно о часовом отключении подачи кислорода в медучреждении, что привело к гибели шести человек в отделении интенсивной терапии.

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Неполадка затронула также реанимационное и родильное отделения, но здесь обошлось без смертельных случаев.

После случившегося в клинику хлынули разгневанные семьи погибших, но их встретили вооруженные военнослужащие. Беспорядков удалось избежать, но в медучреждение родственников не пустили.

Однако позже больницу посетил иорданский король Абдалла II.

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Глава Минздрава заявил, что причину нехватки кислорода установить пока не удалось, но по этому поводу начато расследование. Также он возложил на себя моральную ответственность за произошедшее.

В ответ на это премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна попросил Обейдата сложить полномочия, что тот и сделал.

Фото: REUTERS/Muath Freij

Стоит отметить, что сейчас Иордания переживает всплеск заболеваемости коронавирусом, а 11 марта в стране обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19 – 8300. На этом фоне в ближневосточном королевстве усилили эпидемиологические меры и ввели полную изоляцию по пятницам.

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Напомним, в декабре в Иордании обнаружили и британских штамм коронавируса.

А как обстоит ситуация с заболеваемостью в европейских странах, смотрите в видеосюжете:

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