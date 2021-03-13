У COVID-лікарні Йорданії померли пацієнти: міністр звільнився того самого дня

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Міністр охорони здоров'я Йорданії Натир Обейдат подав у відставку через аварію в одній з державних лікарень, яка призвела до загибелі шести пацієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася раніше цього самого дня в новому медкомплексі міста Аль-Салт, де лікували хворих на коронавірус. Вранці 13 березня стало відомо про годинне відключення подачі кисню в медустанові, що призвело до загибелі шести осіб у відділенні інтенсивної терапії.

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Проблема торкнулася також реанімаційного та пологового відділення, але тут обійшлося без смертельних випадків.

Після того, що сталося, до клініки хлинули розгнівані сім'ї загиблих, але їх зустріли озброєні військовослужбовці. Заворушень вдалося уникнути, але до медустанови родичів не пустили.

Однак згодом лікарню відвідав йорданський король Абдалла II.

Фото: REUTERS/Muath Freij В тренді Популярні ліки можуть запобігти зараженню COVID-19 – вчені

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Очільник МОЗ заявив, що причину нестачі кисню встановити поки не вдалося, але з цього приводу розпочато розслідування. Також він поклав на себе моральну відповідальність за те, що сталося.

У відповідь на це прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна попросив Обейдата скласти повноваження, що той і зробив.

Фото: REUTERS/Muath Freij

Варто зазначити, що зараз Йорданія переживає сплеск захворюваності на коронавірус, а 11 березня в країні виявили рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 8300. На цьому тлі в близькосхідному королівстві посилили епідеміологічні заходи та ввели повну ізоляцію по п'ятницях.

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Нагадаємо, в грудні в Йорданії виявили і британський штам коронавірусу.

А яка ситуація із захворюваністю в європейських країнах, дивіться у відеосюжеті:

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