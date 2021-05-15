В Азербайджане на границе с Ираном произошла перестрелка: погибли пограничники

Трое неизвестных пытались незаконно пересечь границу с наркотиками – одного из них задержали, других ищут правоохранители

В субботу, 15 мая, в Азербайджане трое человек пытались незаконно пересечь границу с Ираном. Во время задержания произошла перестрелка, в ходе которой двух пограничников смертельно ранили.

Об этом сообщает Госпогранслужба Азербайджана, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"15 мая около 16:00 трое неизвестных лиц нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда "Гойтепе" в районе села Гендера Ярдымлинского района", – отмечается в сообщении.

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Кроме того, пограничники нашли на месте происшествия наркотики весом 10 кг.

"В результате проведенных оперативно-военных мероприятий по поимке нарушителей границы один из нарушителей границы задержан, поиск остальных продолжается", – сообщает ГПС Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что в метро бразильского Рио-де-Жанейро в результате перестрелки погибли 23 человека. Стрельба началась во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.